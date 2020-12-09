Москва, 10 декабря, 2020, 00:24 — ИА Регнум. Законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции, который был принят Госдумой в первом чтении, и согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, квартиры, дома, оцеплять территории, а также использовать оружие при угрозе нападения, вызвало неоднозначную реакцию сети. Граждане выразили свою точку зрения 9 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Duma.gov.ru

"Я думаю, главное в правоохранительной деятельности это профилактика правонарушений! Мне кажется, если у государства нет программы профилактических мер то никакие карательные меры не помогут, властям с помощью дубинки навести порядок в стране!», — поделился мнением пользователь Игорь.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что данный законопроект создан не для защиты интересов граждан России, а служит для расширения возможностей по разгоны протестных акций на территории Российской Федерации.

«Закон направлен не на защиту прав и интересов граждан, а на предотвращение в первую очередь массовых волнений, митингов, недовольства граждан и т.д.», — считает пользователь Наталья.

Некоторые комментаторы уверены, что подобный законопроект лишь усилит напряжённость в обществе, что может привести к увеличению протестной активности в стране.

«Подобные законы лишь усугубят напряжённость и увеличат количество стычек с полицией. Сейчас и так у полиции слишком много прав, а принятие такого закона сделает их преступниками номер один в глазах уже всего народа. Оставил телефон на сидение авто, подошёл полицейский, разбил стекло, забрал, а отговорка будет, что ему показалось, в машине ребёнок задыхался, а телефон такой серенький с тремя камерами, наклейкой и фоткой на рабочем столе он не видел», — пишет Михаил Г.

Тем не менее, нашлись и те, кто поддержал принятие данного законопроекта. Люди привели в пример опыт полиции США, которая имеет широкий спектр возможностей, в том числе право на полноценную самооборону.

«Я давно считаю, что у нас в отношении полиции слишком уж жесткое законодательство, а в отношении граждан — щадящее. Хотя бы по американским фильмам это понятно — там коп при любом неповиновении может открыть огонь, и его будут называть героем. Не знаю, кто уж будет выступать против таких нововведений из законопослушных граждан — я не против, чтобы полицейским было легче бороться со всякими наркоманами, террористами и прочими маргиналами», — написала пользователь Юля.

Напомним, 9 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции.