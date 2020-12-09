Кострома, 9 декабря, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Костромичи просят наладить работу приложения «Мой дом», сообщающего об отключениях жилищно-коммунальных услуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Жители областного центра в социальных сетях жалуются на то, что информация о плановых работах, отключениях воды, отопления или электроэнергии появляется на платформе с большими опозданиями или задержками. Об этом люди пишут в социальных сетях.

Отключили воду. Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай

«У нас в Фабричном районе Костромы, когда отключают отопление или воду, оповещения всегда приходят позже начала отключения, а если ремонт затягивается, то проще узнать что-то в справочной, поскольку час окончания ремонтных работ настаёт, а информация об их продлении появляется через час, а то и больше».

«Бывает еще и так: на дворе уже 7 декабря, а в приложении написано, дата завершения работ 6 декабря, в 16.30, статус заявки «в работе».

«Если честно, не всегда приходят оповещения, многие вообще не приходят. Приложение работает на твёрдую 3».

«У нас месяца два на улице Совхозной отсутствовала горячая вода. В приложении вообще не было ничего написано. До этого вроде все оповещения вовремя приходили».

Сервис работает в трёх городах Костромской области — Костроме, Нерехте и Шарье. Информация об отключениях и ремонтных работах поступает на сайт или в приложение от официальных источников — ресурсоснабжающих организаций, информационных отделов администрации города, диспетчерских служб.

Проект «Мой дом» реализуется при поддержке администрации города Костромы. Информационная система внедрена в регионе в рамках проекта Минстроя «Умный город», реализующегося, в свою очередь, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».