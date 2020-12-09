Рим, 9 декабря, 2020, 19:23 — ИА Регнум. 35-летнего таранного испанского нападающего «Наполи» Фернандо Льоренте связывают с переходом в «Сампдорию». Текущее соглашение Льоренте с неаполитанским клубом рассчитано до середины 2021-го года.

Football.ua Фернандо Льорренте

2 сентября 2019-го года Льоренте перешел в «Наполи» из «Тоттенхэма» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне итальянской Серии А Льоренте принял участие в 17-ти матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и голевой передачей.