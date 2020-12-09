Ярославль, 9 декабря, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Бывший директор департамента строительства Ярославской области Владимир Хмелёв должен будет вернуть государству 75 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

City-yaroslavl.ru КЗЦ «Миллениум»

Решение вынес Гаврилов-Ямский районный суд. С экс-чиновника прокуратура потребовала возместить ущерб, причинённый при строительстве Концертно-зрелищного центра.

«В период строительства в Ярославле Концертно-зрелищного центра директор департамента подписал справки о стоимости работ без документов, подтверждающих их выполнение. При этом стоимость выполненных работ была завышена на более чем 75 млн рублей. На основании указанных справок генеральному подрядчику оплачены работы и материалы в завышенном размере», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Директором департамента в это время был Владимир Хмелёв. Он известен также тем, что исполнял обязанности мэра Рыбинска после ареста Евгения Сдвижкова.

В отношении бывшего директора депстроя в 2015 году было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Однако в 2019 году оно было закрыто из-за истечения срока давности. Такая причина не является реабилитирующим обстоятельством, что и дало право прокуратуре требовать возмещения ущерба.

Концертно-зрелищный центр «Миллениум» строился к 1000-летию Ярославля, которое отмечалось в 2010 году. Властями он позиционировался как «подарок президента» к юбилею. Однако строительство объекта затянулось, он был открыт лишь в 2013 году.