Венеция, Италия, 9 декабря, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Комплекс защитных сооружений Венеции в ночь со вторника на среду, 9 декабря, был «активирован», сообщили местные власти.

Abbag Наводнение в Венеции

Тем не менее это не спасает город от подтопления: водой покрыта значительная часть улиц и площадей, включая расположенные в самом центре Венеции.

Дамба должна «включаться» при достижении в лагуне уровня 130 сантиметров, но пока она работает в «тестовом» режиме, и для активации ей нужно двое суток — так власти поясняют ситуацию.

Дамба, проектирование которой началось в 2003 году (общая стоимость всех работ — по разным оценкам, от 5,5 до 7 млрд евро), должна заработать на полную мощность зимой 2020−2021 годов.