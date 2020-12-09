Москва, 10 декабря, 2020, 00:11 — ИА Регнум. Вступление в силу с 1 января 2021 года запрета для владельцев частных домов сжигать на своей территории мусор и разводить костры вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 9 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Свалка

"Теперь точно пожаров будет в разы больше. Сушняк сжигать нельзя, значит, будем складировать. И такой склад будет у каждого дома. Дальше даже подумать страшно: одна искра и деревни нет», — поделился пользователь под псевдонимом «Я из СССР».

Многие комментаторы упрекнули законодателей в том, что они принимают подобные решения не в интересах населения. Люди считают, что данный запрет продиктован финансовой выгодой для управляющих компаний.

«Эти чиновники, у которых доллары в глазах, мыслить кроме как налоги или штрафы, не умеют, они так обучены. Альтернативы, как например, подвоз бесплатных контейнеров большой емкости, скажем весной и осенью к частному сектору, для них не уместен. Они понимают, что население для них, а не наоборот», — пишет Игорь С.

Некоторые пользователи указали на то, что не все имеют финансовые возможности заказывать вывоз мусора. Люди считают, что данное решение не является справедливым.

«Весной всегда убирались на участках и сжигали весь мусор. Сейчас, чтобы не жечь, нужно заказывать контейнер, а это около 10 тыс. рублей. Да плюс штрафы для тех, кто решит шашлыки пожарить. Очередной развод людей на деньги. Уже не знают, чем ещё придушить народ. За всё нужно платить. Только вот пенсия по инвалидности 8 100 рублей. С чего платить?», — задаётся вопросом Наталья Г.

Ряд людей оказался уверен в том, что решение запретить сжигать мусор было пролоббировано предпринимателями, которые занимаются вывозом мусора. Граждане уверены, что таким образом их принуждают платить дополнительные деньги.

«Народ в деревнях и небольших городках не хочет заключать договора на вывоз мусора. Объём не большой, а платить приходится много. Вот и придумали требования, по которым будут штрафовать. Не мытьём так катаньем хотят добиться обогащения УК. Лучше бы в правилах указали, как правильно сжигать мусор. Люди окашивают свои огороды и участки, скашивают борщевик. И куда его, когда он высохнет, девать?», — пишет Алексей Т.

Напомним, 9 декабря стало известно о том, что запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных домов в населенных пунктах будет введен в России с 1 января 2021 года.