Калужский депутат оценил качество ремонта в центре детского творчества
Калуга, 9 декабря, 2020, 19:14 — ИА Регнум. Заместитель председателя Городской думы Калуги Александр Иванов сегодня, 9 декабря, оценил результаты ремонта здания центра развития творчества детей и юношества «Созвездие». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, вместе с директором Центра Светланой Милютиной осмотрели помещения, кабинеты, концертный зал.
Депутат отметил, что работу по развитию «Созвездия» и созданию комфортных условий для детей Гордума продолжит и в дальнейшем, а контроль за ходом ремонта образовательных учреждений был и остаётся одной из приоритетных задач депутатского корпуса».
По предложению депутатов Городской думы в бюджете Калуги на 2021 год также заложено 20 миллионов рублей на ремонт образовательных учреждений. На сегодняшний день в центре «Созвездие» занимается почти 8 тысяч детей, многие воспитанники занимают призовые места во всероссийских и международных конкурсах.
Развиваются и новые направления: цифровое моделирование одежды, компьютерный дизайн, медиа-фотолаборатория и робототехника.
В 2021 году ремонтные работы в центре продолжатся, планируется привести в порядок ряд кабинетов, заменить деревянные двери и окна.