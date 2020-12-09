Адыгея в 2021 году получит 1,4 млрд рублей на социальную политику
Майкоп, 9 декабря, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Более 1,4 млрд рублей будет выделено республике Адыгея в 2021 году из федерального бюджета на социальную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 декабря в пресс-службе правительства региона.
Закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов подписал 8 декабря президент РФ Владимир Путин. Бюджет был принят с прогнозируемыми доходами в 18,8 трлн рублей, расходами — 21,52 трлн рублей, дефицит — 2,76 трлн рублей или 2,4% ВВП. В бюджете, в частности, предусмотрены средства для Адыгеи на реализацию крупных проектов, имеющих большое значение для развития региона, финансирование учтено при формировании республиканского бюджета Адыгеи. При этом в ходе работы над главным финансовым документом региона по поручению главы РА Мурата Кумпилова акцент сделан на финансирование социальных программ.
В частности, предусмотрена существенная помощь из федерального бюджета для Республики Адыгея. Так, в 2021 году сумма на социальную политику в 2021 году увеличена почти в два раза по сравнению с 2020 годом — до 1 млрд 427 млн. рублей. В 2,5 раза, до более 1 млрд рублей, увеличены субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Почти в четыре раза — до 181,9 млн рублей увеличены субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В три раза — до 223,4 млн рублей увеличена поддержка на выплаты учителям за классное руководство, почти в три раза — до 382,7 млн. рублей увеличены субвенции на социальные выплаты безработным гражданам.
Сумму поддержки региона удалось увеличить благодаря совместной работе руководства республики с Правительством РФ в трехсторонней комиссии при содействии члена комиссии, члена бюджетного Комитета Госдумы, депутата от Адыгеи Владислава Резника («Единая Россия»). Он отметил, что федеральный бюджет прежде всего ориентирован на обеспечение и выполнение в полном объеме всех социальных обязательств государства.
Так, в федеральном бюджете расходы на здравоохранение увеличены на 13%, до 1,123 трлн рублей, в том числе 90 млрд. рублей выделено на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах. Для Адыгеи поддержка из федерального бюджета на здравоохранение увеличена почти на треть — до 413,5 млн рублей. Из них более 254,2 млн рублей выделено в виде субсидий на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
В 2021 году Адыгея также получит 1 млрд рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития РА. Средства, в частности, будут направлены на реконструкцию автодороги «Даховская — плато Лагонаки», газораспределительной станции в поселке Краснооктябрьском, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных под жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей, реконструкцию инфраструктуры спортивной школы по вольной борьбе и другие мероприятия.
Средства поддержки региона распределены по более чем 100 дотациям, субсидиям и субвенциям. Всего в 2021 году при финансировании из федерального бюджета в республике планируется провести реконструкцию, строительство, капремонт почти 50 объектов: детсадов, школ, домов культуры, спорткомплексв, автодорог, водохранилищ, очистных и водозаборных сооружений, объекты в сельской местности.
В 2021 году регионы, в том числе и Адыгея, будут получать дополнительные средства на поддержку граждан.
В текущем году в связи с пандемией по поручению президента РФ и на основании решений Правительства РФ и парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований Республике Адыгея было направлено дополнительно более 7 млрд рублей. Эти средства были направлены на дополнительную поддержку врачей, учителей, семей с детьми, других категорий граждан.