Майкоп, 9 декабря, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Более 1,4 млрд рублей будет выделено республике Адыгея в 2021 году из федерального бюджета на социальную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 декабря в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Правительство Республики Адыгея

Закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов подписал 8 декабря президент РФ Владимир Путин. Бюджет был принят с прогнозируемыми доходами в 18,8 трлн рублей, расходами — 21,52 трлн рублей, дефицит — 2,76 трлн рублей или 2,4% ВВП. В бюджете, в частности, предусмотрены средства для Адыгеи на реализацию крупных проектов, имеющих большое значение для развития региона, финансирование учтено при формировании республиканского бюджета Адыгеи. При этом в ходе работы над главным финансовым документом региона по поручению главы РА Мурата Кумпилова акцент сделан на финансирование социальных программ.

В частности, предусмотрена существенная помощь из федерального бюджета для Республики Адыгея. Так, в 2021 году сумма на социальную политику в 2021 году увеличена почти в два раза по сравнению с 2020 годом — до 1 млрд 427 млн. рублей. В 2,5 раза, до более 1 млрд рублей, увеличены субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Почти в четыре раза — до 181,9 млн рублей увеличены субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В три раза — до 223,4 млн рублей увеличена поддержка на выплаты учителям за классное руководство, почти в три раза — до 382,7 млн. рублей увеличены субвенции на социальные выплаты безработным гражданам.

Сумму поддержки региона удалось увеличить благодаря совместной работе руководства республики с Правительством РФ в трехсторонней комиссии при содействии члена комиссии, члена бюджетного Комитета Госдумы, депутата от Адыгеи Владислава Резника («Единая Россия»). Он отметил, что федеральный бюджет прежде всего ориентирован на обеспечение и выполнение в полном объеме всех социальных обязательств государства.

«Средства сконцентрированы для решения самых важных, приоритетных вопросов социальной политики, здравоохранения, а также экономического развития регионов. В расходах учтены и все задачи Общенационального плана действий Правительства РФ, принятого в этом году с целью преодоления негативных последствий пандемии и направленного на восстановление занятости, доходов населения, на рост экономики. Результаты нашей особенно сложной в этом году работы над бюджетом почувствуют жители многих регионов, в том числе и Адыгеи», — сказал Владислав Резник.

Так, в федеральном бюджете расходы на здравоохранение увеличены на 13%, до 1,123 трлн рублей, в том числе 90 млрд. рублей выделено на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах. Для Адыгеи поддержка из федерального бюджета на здравоохранение увеличена почти на треть — до 413,5 млн рублей. Из них более 254,2 млн рублей выделено в виде субсидий на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Эти средства будут направлены на решение важных задач по развитию первичного звена здравоохранения республики, что имеет большое значение для повышения качества медицинских услуг. Это особенно важно в условиях пандемии», — отметил глава РА Мурат Кумпилов.

В 2021 году Адыгея также получит 1 млрд рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития РА. Средства, в частности, будут направлены на реконструкцию автодороги «Даховская — плато Лагонаки», газораспределительной станции в поселке Краснооктябрьском, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных под жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей, реконструкцию инфраструктуры спортивной школы по вольной борьбе и другие мероприятия.

Средства поддержки региона распределены по более чем 100 дотациям, субсидиям и субвенциям. Всего в 2021 году при финансировании из федерального бюджета в республике планируется провести реконструкцию, строительство, капремонт почти 50 объектов: детсадов, школ, домов культуры, спорткомплексв, автодорог, водохранилищ, очистных и водозаборных сооружений, объекты в сельской местности.

В 2021 году регионы, в том числе и Адыгея, будут получать дополнительные средства на поддержку граждан.

«В постановлении Госдумы о принятии бюджета в третьем чтении мы поручили Правительству при необходимости обеспечить регионам в 2021 году дополнительную поддержку на уровне, который должен быть не ниже этого года», — пояснил Владислав Резник.

В текущем году в связи с пандемией по поручению президента РФ и на основании решений Правительства РФ и парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований Республике Адыгея было направлено дополнительно более 7 млрд рублей. Эти средства были направлены на дополнительную поддержку врачей, учителей, семей с детьми, других категорий граждан.