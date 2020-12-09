В Костромской области опасаются роста «печных» пожаров
Кострома, 9 декабря, 2020, 19:03 — ИА Регнум. В Костромской области с начала отопительного сезона произошло 236 пожаров, что на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года (данные приведены за период с 1 октября по 8 декабря 2020 года). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Костромской области Алексей Михалёв.
В происшествиях погибли восемь человек. В 46% случаев причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, 20% ЧП произошли из-за неправильного обращения с электрооборудованием, причиной 19% пожаров стала неправильная эксплуатация печей. В 16 из 45 случаев горели жилые дома. В прошлом году с начала октября произошло намного меньше подобных пожаров — 28.
Как отметил Михалёв, ежегодно нарушение «правил устройства и эксплуатации печей» в Костромской области входит в тройку самых распространённых причин пожаров. Это связано с тем, что внушительная доля жилого фонда Костромской области, около 40%, или 70 тысяч домов, являются деревянными и отапливаются печами. При этом жители региона не привыкли приглашать специалистов на дом для регулярного осмотра печей.
Отметим, что с начала 2020 года в Костромской области зарегистрировали 1407 пожаров, в них погибли 42 человека, в том числе пятеро детей.