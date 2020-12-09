Москва, 10 декабря, 2020, 00:09 — ИА Регнум. Заявление сенатора Алексея Пушкова о том, что версия помощника первого президента России Сергея Шахрая о развале СССР, согласно которой распад страны произошёл не по вине Бориса Ельцина, является попыткой снять с себя ответственность, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане оставили свои комментарии 9 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Могильщики

"Шахрай, как и Ельцын, Шушкевич, Горбачев и Кравчук, а также еще некоторая часть известных лиц — активные участники развала СССР. И пусть Шахрай не врёт, что развал был не кровавым. Сравните количество населения в СССР и сейчас», — пишет Sergey L.

Многие вспомнили, что сам Шахрай принял участие в подписание рокового соглашения, после которого Советского Союза не стало. Граждане считают, что вина реформаторов в уничтожении страны неоспорима.

«Помнится, господин Шахрай в 1991 году участвовал в разработке и подписании соглашения о ликвидации СССР в Беловежской пуще и как член Верховного Совета РСФСР проголосовал за ратификацию этого соглашения, т. е. за прекращение существования СССР. А сейчас в воздухе переобувается?», — задаётся вопросом пользователь Анна.

Ряд пользователей уверены, что виновники распада СССР пытаются оправдать себя. Потому что чувствуют, что граждане России не забыли их вклад в данное событие и не собираются их прощать.

«Да сейчас они себя оправдывать начнут, типа по-другому нельзя было. Своя рубашка ближе к телу. В тюрьму никто не хочет за предательство Родины!», — пишет Владимир Т.

Некоторые комментаторы подчеркнули, что вина Ельцина и его окружения в тех событиях, которые привели Советский Союз к катастрофе, является доказанной и требует серьёзного разбирательства с последующими юридическими последствиями.

«Кто жил в то время, все понимают, что Ельцин виновен во всём том бардаке. И какие бы сказки не пели в «Ельцин Центре», мы знаем обратную сторону. Развалил страну, миллионы погибли в межэтнических конфликтах, в бандитских разборках, в Чечне, замерзали на севере и умирали с голоду», — поделился пользователь Алексей.

Напомним, 9 декабря сенатор Алексей Пушков заявил о том, что версия помощника первого президента России Сергея Шахрая о развале СССР, согласно которой распад страны произошёл не по вине Бориса Ельцина, является попыткой снять с себя ответственность.