Салехард, 9 декабря, 2020, 18:28 — ИА Регнум. На Ямале 9 декабря 2020 года состоялось торжественное открытие одной из основных транспортных артерий ЯНАО — дороги Салехард — Надым. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

Трасса соединяет круглогодичным автомобильным сообщением запад и восток ЯНАО. Отсутствие дороги сдерживало приход в Салехард и ближайшие населённые пункты крупных торговых сетей.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Торжественное открытие трассы Надым — Салехард

«Открытие проезда обеспечит новое качество жизни северян. Экономический эффект тоже выраженный. Это новые возможности для бизнеса — новые рабочие места, приход крупных сетевых компаний. Это замечательный общий результат, который делает Ямал сильнее, а его жителей — ближе друг к другу», — заявил на открытии трассы губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Строительство 344 км дороги Надым — Салехард началось в 2011 году. Данный проект реализован за счёт регионального бюджета. На протяжении трассы сооружено 53 моста и 46 оленьих переходов.