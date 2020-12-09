Санкт-Петербург, 9 декабря, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Жителям Красногвардейского района Петербурга представили проект благоустройства берегов Охты и Оккервиля. Как сообщили 9 декабря в Смольном, над эскизом работали в компании «Проектные решения». Он получился в результате соучаствующего проектирования с вовлечением горожан и всех заинтересованных сторон.

Входная группа рекреационной зоны Охты и Оккервиля

Входная группа рекреационной зоны Охты и Оккервиля

Речь идет о левом береге реки Охты от моста Шаумяна до Уткина моста и обоих берегов реки Оккервиль от Уткина моста до Заневского моста. В границы проектирования входят не только зеленые берега, но и территория, где сейчас находится парковка.

На основе исследований, проведенных бюро MLA+ и Центром гуманистической урбанистики UP Европейского университета в Петербурге, и пожеланий горожан архитекторы компании «Проектные решения» разработали проект благоустройства. К концу сентября он был готов и ушел на согласование. 8 декабря проектировщики представили финальный, согласованный вариант благоустройства.

Территорию разбили на зоны с активной, досуговой, транзитной функциями и зеленую территорию, которую по просьбе жителей оставили в максимально природном состоянии.

«Еще на этапе исследований стало понятно, что максимальная привлекательность берегов Оккервиля для горожан заключается именно в его природности. Центр экспертиз «Эком» обнаружил на берегах реки пять старых яблонь возрастом более 100 лет, двадцать четыре вида птиц и бобра, который, правда, не живет на этом участке, но периодически сюда заплывает. Поэтому было решено расположить активную зону на берегу Охты и на месте парковок, а берега Оккервиля оставить тихими и зелеными», — заметили в Смольном.

Пресс-служба комитета финансов Петербурга Общий вид рекреационной зоны Охты и Оккервиля

В досуговых зонах будут спортивные и детские площадки в экостиле, небольшой амфитеатр для лекций и соседских мероприятий, крытый променад, пергола, качели, скамейки, урны. В транзитных зонах появятся пешеходная и велосипедная дорожки и велопарковка, а вдоль рек — смотровые площадки. Основной вход на территорию будет с проспекта Шаумяна, его обозначат деревянным эколабиринтом, который с определенной точки будет складываться в слово «Охта».

В зеленой зоне по уже существующим пешеходным маршрутам проектировщики проложили декинговые дорожки, которые не затрагивают и не нарушают корневую систему деревьев. На берегу Оккервиля запланированы небольшие открытые беседки и смотровые площадки. Ближе к улице Малой Яблоновке собираются построить площадку для дрессировки собак. Неподалеку от нее окажутся экокачели с навесом — это предложение учеников школы № 164, которое победило в районном голосовании среди школ Красногвардейского района.

Проект благоустройства берегов Охты и Оккервиля планируется реализовать в 2021 году, на него потратят не менее 100 млн рублей. Средства бюджета Петербурга пойдут на топографическую съемку земельного участка, вынос и прокладку инженерных сетей, земляные работы и оформление прав на участок. Финансирование остальных работ возьмет на себя инвестиционно-строительный холдинг AAG.