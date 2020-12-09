Москва, 9 декабря, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об организации, подготовке и проведении митингов и других публичных мероприятий, а также устанавливается требования к представителям СМИ, освещающим события, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря. Представители трех оппозиционных фракций Госдумы выступили против законопроекта, инициатива принята голосами «Единой России».

Анна Наводничая ИА REGNUM Пикетирующие

Предлагается уточнить сроки рассмотрения уполномоченным органом поступившего уведомления о проведении публичного мероприятия и предусмотреть продление трехдневного срока такого рассмотрения в случае, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. При этом информация о результатах рассмотрения уведомления должна быть доведена до организатора публичного мероприятия на следующий рабочий день, но не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия. При исчислении сроков при подаче уведомления о проведении публичного мероприятия не будут учитываться день получения уведомления и день проведения мероприятия.

Вводится положение, в соответствии с которым решением суда публичным мероприятием может быть признана не только совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником (одиночные пикеты), объединенных единым замыслом и общей организацией, но и поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования, а также массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.

Устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым спецслужбами и экстренными службами.

Ряд норм касается работы представителей СМИ на митингах.

«Предлагается четко разделить функцию участия и выполнения профессионального долга», — отметил автор инициативы депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

При осуществлении профессиональной деятельности на публичном мероприятии журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия (распорядительные функции, сбор подписей, участие в принятии решений, использование наглядной агитации и другие), следует из поправок.

Также предлагается снабдить журналистов, освещающих митинги, отличительным знаком, по словам Вяткина, это может быть предмет одежды, который позволит точно идентифицировать сотрудника СМИ. Знак предстоит разработать совместно Роскомнадзором, МВД и представителями журналистского сообщества.

«Это может быть элемент одежды, это может быть светоотражающий элемент», — рассуждает парламентарий.

Вводятся требования к агитации. Так, предварительная агитация по вопросам публичного мероприятия не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения публичного мероприятия.

Законопроект будет доработан ко второму чтению по предложению журналистского сообщества. Поправки ожидают в профильном комитете Госдумы по 11 декабря 2020 года.

Закон антиконституционный, заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»). Его принятие затрудняет увидеть реальные проблемы государства, аргументировал позицию фракции парламентарий.

КПРФ также выступила против законопроекта.

«Создаются дополнительные препоны, вводится дополнительная казуистика, что негативно скажется на конституционном праве людей собираться и высказывать свою позицию. Из уведомительного порядок проведения митинга становится разрешительным», — отметил депутат Госдумы Денис Парфенов.

Фракция ЛДПР также намерена голосовать против законопроекта, сообщил депутат Иван Сухарев. Он согласен с тем, что вводится разрешительный порядок проведения публичных мероприятий. Кроме того, во фракции выступили против нормы о том, что решением суда возможно причислить к пикетированиям поочередное участие в одиночных пикетах.

«Мы проголосуем против, это ужесточение», — сказал Сухарев.