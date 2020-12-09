Белгород, 9 декабря, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Прямой эфир с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым пройдёт в Белгороде 10 декабря. Сбор вопросов и обращений стартовал на нескольких площадках, сообщили 9 декабря в пресс-службе правительства региона.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Трансляция запланирована на двух телеканалах, в аккаунте главы региона в социальной сети, на сайтах и в группах ведущих СМИ Белгородской области, а также в эфире двух радиостанций.

«Я хотел бы в ближайшее время показать все средства коммуникации с населением, которые я знаю, использовал в предыдущей работе, которые приносят эффект. Люди все разные: кому-то комфортна социальная сеть, кому-то традиционные СМИ — газеты, телевидение, радио. Кому-то необходимы прямые встречи. К кому-то нужно выехать на объект. Видя огромный запрос со стороны населения на общение с властью, я хочу своим коллегам показать палитру всего того, что можно использовать в нашей работе», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Прямая линия состоится 10 декабря в 18:30. Вопросы, которые не успеют рассмотреть за время трансляции, обещают направить для более детальной проработки в органы исполнительной власти и муниципалитеты региона.