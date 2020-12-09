Баку, 9 декабря, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Двухдневный визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан начался, 9 декабря сообщает Anadolu.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган прибывает в Баку

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Самолёт, на котором прилетел Эрдоган, прибыл в Баку в международный аэропорт им. Гейдара Алиева в 16:20 мск. Турецкий президент прилетел в Азербайджан со своей женой Эмине Эрдоган.

Эрдогана встретили в аэропорту вице-премьер Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель азербайджанского министра иностранных дел Рамиз Гасанов и посол Турции в Баку Эркан Озорал.

В состав возглавляемой Эрдоганом делегации также вошли турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, зампредседателя партии Махир Юнал, пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын и глава управления по связям при администрации президента Фахреттин Алтун.

Визит Эрдогана приурочен к военному параду, который в Азербайджане состоится 10 декабря по случаю окончания войны в Нагорном Карабахе (27 сентября — 9 ноября 2020 г.).

Отмечается, что турецкая и азербайджанская стороны во время визита Эрдогана подпишут ряд двусторонних соглашений.