Ужгород, Украина, 10 декабря, 2020, 05:24 — ИА Регнум. Венгерская община в украинском Закарпатье вовсе не является таким «рассадником сепаратизма», как ее зачастую пытаются выставить. Кто заинтересован в демонизации образа украинского венгра и чем разжигание розни грозит самой Украине, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Carpathia.gov.ua Комментарий Алексея Петрова о следственных действиях, проводимых против венгерских фондов на Закарпатье

Венгры на Украине и так в большинстве обладают нешуточными преимуществами перед остальными украинцами. Еще бы, ведь для венгра, даже гражданина Украины, совсем не проблема получить венгерский паспорт. А «тащить в Европу» все Закарпатье, наживая на свою голову приключений, закарпатским украинцам-венграм совершенно не с руки. Тем не менее на них продолжают косо смотреть украинские националисты-радикалы, подозревая в сепаратистском уклоне мысли.

Кроме того, поискать «венгерского врага», чтобы списать на него собственные провалы, готовы и некоторые украинские чиновники, особенно те, кому, как Алексею Петрову, срочно необходимо найти объяснение для вышестоящих своему провальному управлению Закарпатьем. «Венгры виноваты», а раз есть такое мнение, значит, должны быть по украинской логике и пострадавшие. Недаром именно венгерская проблема стала причиной появления в документах Евросоюза термина «гражданская война». Что же произошло в украинско-венгерском селе Сюрта? Читайте статью Андрея Ганжи «Украинский чардаш на венгерских граблях».