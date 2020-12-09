Калуга, 9 декабря, 2020, 17:03 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки подтверждены три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 9 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Калуги 1955 года рождения, житель Ферзиковского района 1936 года рождения и житель Козельского района 1951 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 121 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.