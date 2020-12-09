Калуга, 9 декабря, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Городская Дума Калуги утвердила сегодня, 9 декабря, бюджет на 2021 год. Как сообщает пресс-служба Городской думы, общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги составит 12,7 млрд. рублей, безвозмездные поступления составят 7,9 млрд. рублей. Общий объем расходов бюджета на 2021 год определен в сумме 13,1 млрд. рублей.

Пресс-служба Городской думы Калуги Объем доходов бюджета Калуги в 2021 году составит 12,7 млрд. рублей

Дефицит бюджета в 2021 году планируется на уровне 350 млн. рублей.

На финансирование системы образования города будет выделено более 5 млрд. рублей, на меры социальной поддержки граждан — свыше 2,5 млрд. рублей, на развитие культуры и искусства — 688 миллионов рублей, на развитие физической культуры и спорта — 360 миллионов рублей.

«Принят главный финансовый документ города, на основании которого Калуга будет жить и развиваться в следующем году, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Проект бюджета был тщательно рассмотрен комитетами Городской думы и одобрен на публичных слушаниях. Бюджет сохраняет социальную направленность — на финансирование образования, социальной сферы, культуры и спорта выделено более 70% бюджетных средств».

Также парламентарии внесли поправки в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год, согласовали мировое соглашение и сделки муниципальным предприятиям. Депутат Андрей Нефедов затронул вопрос заливки катков в микрорайонах города.

Как сообщил начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Игорь Матвиенко, в настоящее время заливка катков возможна только на площадках с пластиковыми бортами. Таких площадок две: на площади Маяковского и в районе дома №3 на улице Маршала Жукова. Для заливки открытых катков необходимо специальное оборудование и доступ к воде. Специалисты управления физической культуры готовы оказать жителям необходимую помощь в случае, если они захотят оборудовать катки самостоятельно.

Председатель бюджетного комитета Константин Сотсков поднял вопрос обслуживания спортивных площадок: ночью они нередко служат пристанищем для антисоциальных элементов, становятся местом распития спиртного.

«Площадки, находящиеся на балансе городских учреждений, должны нормально обслуживаться, это и уборка, и размещение информационных стендов, и обеспечение сохранности оборудования, — подчеркнул депутат».

По словам начальника управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Игоря Матвиенко, для обеспечения сохранности спортивных площадок будут приняты все необходимые меры, в следующем году будет продолжена работа по размещению информационных стендов, большинство площадок находятся в открытом доступе, но те, где установлено ограждение, будут закрываться на ночь. Вопросы остаются на контроле депутатского корпуса.