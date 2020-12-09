Ново-Огарево, Московская область, 9 декабря, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Президент и правительство обсудят вопрос о доступности продуктов питания для населения России. Об этом президент Владимир Путин сообщил 9 декабря на совещании с правительством.

kremlin.ru Совещание по экономическим вопросам (в режиме видеоконференции). 9 декабря 2020

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Президент прокомментировал доклад министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

«Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Вы ещё человек молодой, может, не помните. А я помню. Говорили так: «В Советском Союзе есть всё, только не всем хватает», — сказал глава государства.

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Он отметил, что во времена СССР не хватало из-за дефицита продовольствия, а сейчас из-за нехватки у людей денег для приобретения необходимых продуктов по «ценам, которые мы наблюдаем на рынке».

Путин отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на следующем совещании, посвящённом экономическим вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечается тенденция небольшого роста зарплат в сельском хозяйстве, рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства.

«По итогам девяти месяцев 2020 года она достигла 30,1 тыс. рублей», — заявил министр.