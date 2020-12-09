Санкт-Петербург, 9 декабря, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Старые советские вывески в Петербурге больше нельзя будет произвольно демонтировать. Соответствующий законопроект поддержали 9 декабря в городском Заксобрании в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Вид на Васильевский остров

Речь идет только о вывесках, которые появились до 10 октября 1996 года — даты утверждения в Петербурге правил размещения наружной рекламы.

Тем не менее определённое разрешение всё же понадобится: чтобы его получить, лицо, которое эксплуатирует такую вывеску или рекламную конструкцию, должно будет обратиться в городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ в течение месяца с того момента, как правительство города разработает соответствующий порядок.

Депутаты поддержали документ единогласно.

Ранее единоросс Денис Четырбок отмечал, что из-за жалоб анонимов уже были утрачены знаковые для Ленинграда вывески: «Ателье» на Ординарной улице, «Союз» на Курской улице, «Магазин № 53» на улице Жака Дюкло, «Выборгская» на Торжковской, «Дом радио и музыки» на Гражданском проспекте и другие.