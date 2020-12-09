Москва, 9 декабря, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса продемонстрировала готовность населения переезжать из крупных городов. Об этом 9 декабря сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента с членами правительства.

Андрей Грук ИА Красная Весна Деревня

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"Нельзя не сказать про строительство жилья в сельской местности. Пандемия в том числе продемонстрировала готовность людей переезжать из крупных городов», — сказал он.

По словам Патрушева, в рамках госпрограммы развития сельских территорий за счёт различных механизмов в 2020 году будет построено и приобретено более 1,8 млн кв. метров жилья на селе.