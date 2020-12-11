Минск, 11 декабря, 2020, 04:17 — ИА Регнум. Гадание на бобах, фотографиях членов КС оппозиции и кофейной гуще становится популярным делом в среде как бы специалистов по предсказанию дальнейших путей развития белорусской внутриполитической ситуации. «На чем сердце успокоится», с точки зрения болельщиков за как бы президента Светлану Тихановскую, пытался разобраться постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Urm.lt Портрет Светланы Тихановской на фасаде здания посольства Литвы во Франции

Протестующая «улица» в самой Белоруссии о Светлане Тихановской забыла накрепко, в доказательство достаточно повнимательнее приглядеться и прислушаться к протестным лозунгам. Но для грантососов, приставленных когда-то раскручивать Тихановскую, такой пустяк не проблема. Целых шесть сценариев для Белоруссии нагадал политический советник Тихановской Александр Добровольский. Назвать иначе как гадательными эти сценарии сложно, поскольку автор их не удосужился привести основания, по какой причине события могут развернуться так, а не иначе, да и с пониманием истории Белоруссии у него явные проблемы.

Как иначе объяснить такое, например, утверждение, что соединение России и Белоруссии в одно государство обязательно вызовет «внутренние волнения». Почему Белоруссия в составе Российской империи и СССР «внутренних волнений» не вызывала, в логике Добровольского остается великой тайной. Впрочем, на этом фантазия фанатов Тихановской не останавливается. Читайте статью Сергея Артёменко «Провалившиеся «вожди» белорусского протеста пугают «российской оккупацией»».