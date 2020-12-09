Москва, 9 декабря, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Признание США о превосходстве российских ледоколов говорит о высоком уровне развития технологий в строительстве судов данного типа в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Wofratz Российский атомный ледокол «Ямал»

«Также это свидетельствует о том, что моря Арктики исследованы российской стороной весьма подробно, и изучение их продолжается, в противном случае, создать столько ледоколов, причём разных типов, страна вряд ли бы смогла, ведь в составе отечественного флота есть и атомные, и неатомные ледоколы.

Наличие собственного ледокольного флота в стране позволяет развивать северные регионы, которые, как известно, занимают значительную территорию РФ.

Ледокольный флот позволяет обеспечивать круглогодичную проводку судов, это помогает снабжать не только острова в Северном Ледовитом океане, но и материковую часть региона, различные населённые пункты, ведётся добыча различных природных ресурсов.

Использование Северного Морского пути вряд ли было бы возможно без ледоколов как для доставки грузов внутренним потребителям, так и для проводки иностранных кораблей на маршруте Европа — Азия.

Без ледоколов вряд ли были бы возможны подробное изучение арктического шельфа, открытие месторождения полезных ископаемых, оценка биоресурсов региона.

Наличие многочисленного ледокольного флота у РФ является ещё одним свидетельством высокого технологического уровня развития, способности решать сложные задачи.

Не исключено, что такая оценка отечественного ледокольного флота может вызвать новую волну интереса к нему со стороны иностранных государств, увеличиться спрос на его услуги, причём не только в арктическом регионе, но и в районе Антарктики», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американский ледокольный флот находится в плачевном состоянии, и в будущем мало надежд на позитивные изменения, написал обозреватель Брэндон Уоллс в статье, вышедшей в The National Interest.

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