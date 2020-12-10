Токио, 10 декабря, 2020, 03:23 — ИА Регнум. По мнению британского эксперта Джулиана Райалла, Россия может не обращать внимания на «неуместные», как он выразился, протесты Токио по поводу размещения на Курилах средств российской ПВО. О том, как даже в самой Японии поставили под сомнение способность нового премьер-министра Ёсихидэ Суга заставить Россию принять японскую точку зрения, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Заявления — об «эскалации военной напряженности», о которой заявил Суга в связи с размещением российского комплекса ПВО на Курилах. Сугубо оборонительный российский комплекс С-300 никак не может по агрессивности сравниться с американскими «Томагавками», которые могут быть навязаны Японии их военным союзником США. Райалл в своей статье также обращает внимание на то, что уже и в Японии раздаются скептические голоса экспертов, сомневающихся в стратегии, выбранной Суга. Если погромче возмутиться и покрепче надавить на Россию дипломатически, вряд ли упрямая Москва согласится «вернуть Курилы».

По мнению профессора международных отношений престижного университета «Васэда» Тосимицу Сигэмуры, шанс, который был у Японии в момент наибольшей слабости России, заключался в возможности «договориться с президентом Ельциным». Почему же у Японии не получилось тогда и тем более не получится сейчас?

Читайте статью Анатолия Кошкина «Надежно защищенные Курилы не покинут «российскую гавань»».