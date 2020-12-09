Варшава, 10 декабря, 2020, 02:05 — ИА Регнум. Книга польского политолога Марека Будзиша посвящена недавним событиям в Белоруссии и содержит анализ действий всех политических сил, местных и зарубежных, без затмевающих истину пропагандистских штампов. Что же получится, если из Польши взглянуть на Белоруссию без идеологических шор, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Wydawnictwo Nowej Konfederacji «Иллюзия свободной Белоруссии. Как в борьбе за демократию можно потерять родину»

Главный штамп, который отказывается использовать Будзиша, это противопоставление «благой демократии» и «злобного диктатора». Переведенная на язык интересов повесть о борьбе за влияние на Белоруссию сразу становится намного содержательнее. А автор книги, развивая наступление, задается немаловажными для настоящего и будущего польско-белорусских отношений вопросами. Почему Польша, так старательно используя давление на Белоруссию, не хочет зайти с другого фланга и стать более выгодным торговым партнером для Минска?

Может быть, если у Польши в руках в нужный момент оказался не только «кнут» для белорусского руководства, но и «пряник» для него же, дела пошли бы намного веселее? Теперь же, как замечает Будзиша, белорусской ситуацией может воспользоваться Россия, а Польше, с ее «непримиримостью к деспотизму», придется постоять в сторонке. Читайте статью Станислава Стремидловского «Иллюзия свободной Белоруссии и опасность борьбы за демократию».