Берлин, 9 декабря, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Отношенияс Европойдействительно надо «перезагружать», для этого необходим диалог, и еслисейчасегоможновести толькос европейскими правыми, так тому и быть, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 декабря, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова с представителямиоппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии».

Mid.ru Сергей Лавров на встрече с руководством партии «Альтернатива для Германии»

Как сообщалось ранее, на встрече с делегациейпартииЛавров заявил, что отношения России и Германии нуждаются в «переосмыслении» и «перезагрузке».

«Думаю, что у решения Сергея Лаврова провести встречу с представителями немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» будет немало критиков: мол, они и «ультранационалисты», и исторически «не без греха», так как в «Альтернативе» есть те, кто с уважением вспоминает Третий рейх… Мне, однако, думается, что решение наш министр иностранных дел принял правильное.

В силу глобалистского подавления европейской политики, в Европе сегодня вообще мало с кем имеет смысл вести диалог. Но Россия его бы поддерживала, если бы не обструкция, которой «политкорректная» Европа нас подвергла.

Нам с Европой, однако, жить рядом. И не просто жить рядом — мы обречены на сотрудничество. Отношения действительно надо «перезагружать». Поэтому хорошо знать и понимать происходящие в Европе процессы, держать руку на пульсе континента нам жизненно необходимо. Важно также доводить до Европы свои идеи, своё видение международной политики, экономики, культуры. Если сейчас делать это можно только в диалоге с европейскими правыми и даже ультраправыми, так тому и быть. В конце концов, они тоже находятся в развитии, их взгляды не до конца устоялись.

Кстати говоря, такие партии, как «Альтернатива для Германии» в ФРГ, «Национальный фронт» во Франции, «Лига Севера» в Италии, у нас порой называют «популистскими». Это, на мой взгляд, неверно. Я бы сказал, что это народнические партии. Такое определение было бы верно и в силу правильного перевода английского слова «populist», и с учётом того, что именно эти партии отражают настроения коренного европейского пока ещё большинства. Коренного не столько в смысле происхождения, сколько в силу приверженности европейским корням.