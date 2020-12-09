Москва, 10 декабря, 2020, 00:20 — ИА Регнум. Короновирусная эпидемия и борьба с ней больно ударили по экономике регионов России. Ингушетия уже была объявлена банкротом, грозит ли повторение ее судьбы другим регионам РФ, рассматривал автор ИА REGNUMДмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

По мнению экспертов, нынешний кризис отличается от тех, что ему предшествовали. Мало того, что длится он уже почти год, так и сроки выхода из сложившейся ситуации остаются весьма туманными. Пока что разговоры ведутся о возможности восстановления в пределах двух лет, но все ли параметры будут восстановлены? Для региональных бюджетов может оказаться неприятной неожиданностью то, что послекризисные доходы не захотят восстанавливаться. Но это хотя и грозная, но все-таки перспектива, а сиюминутная ситуация также поражает своим экономическим провалом.

По коронавирусным причинам или еще по каким, но доходы региональных бюджетов в этом году рухнули на 400 млрд. руб. В этом положении для правительства РФ крайне важным делом стало правильное распределение помощи пострадавшим и регулирование экономики в условиях возникшего аврала. Как же это происходит?

Читайте статью Дмитрия Михайличенко «Бюджетные возможности регионов исчерпаны, впереди кредитный кризис».