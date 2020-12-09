Ухта, Коми, 9 декабря, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Мэр Ухты Осман Магомедов на встрече с журналистами заявил, что бездомных собак необходимо усыплять.

Полина Серова Бездомный пёс

«Мое личное мнение: бесхозных собак не должно быть, они должны быть усыплены. Это моя твердая позиция. Чем быстрее мы это сделаем, тем скорее в городе будет спокойнее. Я понимаю, что своими словами вызову негодование у зоозащитников, но другого варианта не вижу», — заявил градоначальник.

Как пишет Комиинформ, журналисты удивились позиции мэра, однако Османов заметил, что имеет право на свое личное мнение.

«Это мое личное мнение. У каждого человека оно может быть», — уточнил он.

Защищая свою позицию, Османов вспомнил о законе, позволяющем отстреливать волков.

«Почему так же мы не можем регулировать численность собак?» — заметил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в России действуют новые правила обращения с животными. После отлова собак помещают в приют, где происходит стерилизация и вакцинация. Если собака не проявляет агрессию, её возвращают в прежнее место обитания.