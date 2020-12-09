Ярославль, 9 декабря, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Группа «Дороги Ярославля» обратилась к дорожным организациям региона с просьбой помочь Станции скорой помощи отремонтировать площадку формирования и выезда бригад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор группы Темур Абдуллаев.

Yarregion.ru Скорая помощь

Главный врач станции направил письмо общественникам. В нём он говорит об «аварийном состоянии дорожного покрытия на площадках выхода медицинского персонала и посадки его в автомобили скорой помощи, где отмечается большое количество выбоин и ям, что приводит к увеличению случаев травматизма персонала, ухудшает состояние механизмов подвески автомобилей и приводит к задержкам выезда бригад».

Отметим, речь идёт не о дороге общего пользования, а о дворе станции скорой помощи. Как говорят общественники, они в силах помочь врачам.

«В прошлом году у нас был такой опыт, мы заасфальтировали картодром, где теперь проходят соревнования. Это сделали дорожные организации, к которым мы обратились. Сейчас мы также опубликовали просьбу врачей, и, думаю, дорожники откликнутся. Правда, это произойдет не прямо сейчас. Нужно дождаться погоды, при которой можно будет провести ремонт, а также открытия асфальтовых заводов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с началом пандемии нагрузка на врачей скорой помощи в Ярославской области существенно выросла.