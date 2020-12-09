Москва, 9 декабря, 2020, 14:27 — ИА Регнум. В российских школах введут должность специалистов, которые будут заняты организацией воспитательной работы. Об этом в ходе всероссийского патриотического форума в Музее Победы заявил замминистра просвещения Денис Грибов.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Предусмотреть [в рамках федерального бюджета] зарплатные ставки специалистов, которые будут организовывать воспитательную работу и отвечать за взаимодействие образовательных организаций с общественными детскими организациями в рамках работы школ», — сказал Грибов.

Напомним, в российских школах также существует должность заместителя директора образовательного учреждения по воспитательной работе.