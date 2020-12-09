Палата общин британского парламента единогласно одобрила постановление о признании геноцида христиан и других религиозных меньшинств на Ближнем Востоке со стороны ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России).

law.ox.ac.uk В 1942 году в британском парламенте уже говорили о том, как остановить геноцид

Решение принято голосами 278 депутатов при полном отсутствии голосов против. Что интересно, в поддержку постановления высказались также представители правящей консервативной партии, несмотря на то, что правительство в лице министерства иностранных дел рекомендовало министрам и их парламентским заместителям воздержаться от голосования. Но в итоге общее мнение депутатов Палаты общин подытожил консерватор Эдвард Ли, заявивший: «Я призываю правительство действовать». Его коллега, консерватор Фиона Брюс призвала кабинет пересмотреть свою политику и немедленно потребовать, чтобы Совет Безопасности ООН и Международный уголовный суд проявили активность в преследованиях ДАИШ за геноцид. Решение парламентариев приветствовала Конференция католических епископов Великобритании и Уэльса, сообщает Catholic Herald. Глава Конференции, архиепископ Вестминстерский кардинал Винсент Николс подчеркнул, что «насилие нужно остановить и для этого потребуется международная помощь».

А ведь всего месяц назад принятие аналогичного по последствиям законопроекта было провалено в Палате лордов. Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта там прошли дебаты по принятию «поправки 121», которая запускала бы механизм, заставляющий британское правительство признать, что нападения джихадистов на христиан, езидов и иные меньшинства, являются геноцидом, и обязывающий власти выполнить свои обязательства в качестве страны, подписавшей Конвенцию о геноциде 1948 года. Сама по себе «поправка 121» вводила положение о том, что лицо, в отношении которого были совершены преступные деяния, подпадающие под определение «геноцид», имеет право на получение убежища в Соединенном Королевстве. А решение, принадлежит ли группа, представитель которой ищет убежища, к жертвам геноцида, должен вынести Высокий суд Ее Величества правосудия Англии после рассмотрения имеющихся фактов. В случае принятия поправки и соответствующего вердикта Верховного суда, премьер-министр Дэвид Кэмерон был бы загнан в угол. Тем не менее, в итоге пэры проголосовали 148 голосами против 111 за после того, как консервативное правительство, о чем писали некоторые британские газеты, надавило на однопартийцев в Палате лордов.

Однако сейчас Лондон пошел вслед за Вашингтоном. Ранее американские конгрессмены и государственный секретарь Джон Керри на официальном уровне признали факт геноцида христиан и других религиозных меньшинств. «Если это позиция правительства США, то почему это не наша собственная позиция?», — задавалась вопросом во время дебатов в Палате общин Фиона Брюс. Но пока британские депутаты обсуждали вопрос признания или непризнания геноцида, американцы ушли дальше. 19 апреля на слушаниях Комиссии Конгресса США по правам человека имени Тома Лантоса обсуждалась одна-единственная проблема: что нужно сделать для помощи жертвам преследований в Ираке и Сирии. Как заявил председатель Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Роберт Джордж, территориальное присутствие ДАИШ представляет собой угрозу для религиозных меньшинств в регионе, а также стабильности Ирака. По словам главы католического движения «Рыцари Колумба» Карла Андерсона, Соединенные Штаты должны начать планирование операции для освобождения от джихадистов больших и малых городов на севере Ирака. Это первое. Второе. Вашингтону нужно обеспечить доставку гуманитарной помощи правительству Иракского Курдистана, которое приютило беженцев. Третье. Американцы обязаны помочь христианам переселиться в другое место, если они того хотят, но и дать возможность остаться всем желающим на родине, так как сохранение ближневосточных христианских общин на Ближнем Востоке — в интересах национальной безопасности США.

Четвертым пунктом Андресон назвал предложение госдепартаменту квалифицировать Сирию и Ирак в качестве «стран, вызывающих особую озабоченность» ввиду того, что там имеются «систематические, текущие и вопиющие нарушения религиозной свободы», которые были совершенны при «попустительстве правительства». Это означает, что против Дамаска и Багдада могут быть введены меры, предусматривающие экономические санкции, пока «положение не улучшится». Однако сирийское и иракское правительства сами страдают от агрессии джихадистов, поэтому введение против них санкций станет двойным наказанием, причем, наказанием непричастных. На эту дилемму указал посол США по вопросам международной религиозной свободы раввин Давид Саперштейн, который отметил, что существующие законы не позволяют наказывать «негосударственные субъекты», совершающие преступления, а только правительства, поэтому требуется расширить толкование норм. С другой стороны, ДАИШ существует не в безвоздушном пространстве. Есть государства, которые ему оказывали или оказывают поддержку, в том числе материальную и финансовую, которые торгуют с боевиками и помогают им разведывательными данными, пропускают отдельных экстремистов и группы их через свою территорию к местам сражений. Почему бы не наложить санкции на этих «союзников» джихадистов?

Проблема, как всегда, в большой политике. Под статьями в британских газетах, где говорилось о голосовании в Палате общин, некоторые комментаторы прямо задают вопрос, отчего правительство молчит о роли Саудовской Аравии и Турции в происходящих событиях. Но в международных отношениях на таком уровне слишком много завязано формальных и неформальных обязательств, чтобы их можно было бы игнорировать. И Вашингтону, и Лондону, и другим столицам нужны веские аргументы и поддержка общественного мнения. Геноцид христиан и других религиозных меньшинств на Ближнем Востоке — подходящий сюжет. Как пишет Guardian, представляющий Шотландскую национальную партию депутат Йен Блекфорд призвал Лондон последовать примеру союзников по антигитлеровской коалиции — Великобритании, Соединенных Штатов и Советского Союза — которые в ходе Второй Мировой войны «сделали совместное заявление, осуждающее геноцид». Напомним, что 17 декабря 1942 года союзники вместе с восемью европейскими правительствами в изгнании осудили нацистский режим за массовые убийства евреев, лишение свободы в концлагерях и принудительный труд, назвав действия Германии «звериной политикой хладнокровного уничтожения». Если геноцид христиан и других религиозных меньшинств на Ближнем Востоке со стороны ДАИШ встанет третьим элементом к уже существующим звеньям в виде Холокоста и Геноцида армян, если ему будет придано широчайшее всемирное значение, в том числе со стороны международных организаций, то не только джихадистам, но и их «союзникам» из внешних государств придется худо.