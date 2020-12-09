Тула, 9 декабря, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Благоустройство 18 общественных пространств и 332 дворов завершается в Тульской области в 2020 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, сообщил на пресс-конференции министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков

Олег Дючков рассказал, что с 2017 года Тульская область успешно реализует приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), а с 2019 года он вошел в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Всего за четыре годы работы на реализацию проекта в Тульской области было направлено 2,6 млрд руб. Благоустроено более тысячи дворов во всех районах области и более 100 общественных пространств, в том числе 23 парка, 33 сквера, восемь площадей, три набережных, четыре пляжа. В результате сегодня благоустроенные скверы есть практически в каждом муниципалитете региона.

В 2020 году комплексные работы велись в парках городов Кимовска и Алексина, поселков Теплое, Первомайский и Заокский, благоустроены скверы в Киреевске, Ясногорске и Одоеве. Работы будут завершены в ближайшие дни. Благоустройство дворов в регионе синхронизируется с программой капремонта, в результате жители получают полноценную современную городскую среду.

Также в 2020 году были завершены работы по благоустройству объектов в Веневе и Богородицке, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В конкурсе 2020 года победили Плавск, Липки, Узловая. На реализацию проектов выделен федеральный грант в размере 180 млн рублей. Общий объем финансирования с учетом региональных средств составит 253 млн рублей.

«Один из ключевых приоритетов нашей работы — взаимодействие с жителями на всех этапах реализации проектов, чтобы новые пространства были удобными и отвечали их запросам», — отметил Олег Дючков.

На реализацию проекта в 2021 году в Тульской области выделено более 620 млн рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов, в том числе 163 млн выделены дополнительно по поручению губернатора Алексея Дюмина. Это позволит увеличить количество благоустраиваемых дворов с 200 до 243, а общественных пространств — с 18 до 21, в числе таких пространств, например, Центральная площадь Новомосковска.