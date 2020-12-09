Улан-Удэ, 9 декабря, 2020, 13:29 — ИА Регнум. В России отсутствуют прецеденты, в которых школьники, глумящиеся над учителями, были наказаны за своё поведение. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Бурятии на общественных началах Александр Васильев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Учитель в классе

«Может быть, я плоховидящий плохослыш, но вот ни разу не попадалась информация о том, что наказали родителей за скотское воспитание их чад. О том, что выгнали из школы под зад пинком малолетник ублюдков, глумящихся над учителями. Что возбудилась праведным гневом омбудсмен, что воспылала жаждой справедливости прокуратура, что ринулось в схватку за честь учителя заботливое министерство», — написал Васильев.

Он подчеркнул, что не верит в то, что есть «хоть кто-то, кто не сталкивался бы с ситуацией, когда на оголтелое хамство этих «цветов жизни» хочется ответить как минимум увесистой оплеухой»: «А кто-нибудь слышал, чтобы привлекали к ответственности расплодившихся в неимоверном количестве «яжматей» и таких же неадекватных папашек, хамящих и угрожающих учителям, и, по сути, поощряющих своих охреневших от безнаказанности деток?».

Васильев подчеркнул, что его возмущает тот факт, что «ещё ни в чём не разобравшись, не установив вину каждой из сторон, человека уже увольняют по статье»: «Я не оправдываю учителя, понятно, что нужно уметь держать себя в руках, но делать учителя априори виноватым как минимум несправедливо. Что самое, на мой взгляд, ненормальное, — у учителя нет никаких способов воздействия на нарушающего порядок в классе ученика. Удалить с урока он не имеет права, не допускать к урокам тоже, выставлять оценки за поведение можно только в дневник и только при наличии соответствующих локальных нормативных актов, да и не факт, что родители отреагируют на неё должным образом. Оценки за поведение не ставятся в аттестат, да и сам аттестат не играет никакой роли при поступлении в вуз, если абитуриент не золотой медалист».

Общественник уверен, что «все налетевшие на несчастную барышню окончательно докажут, что у учителя прав нет в принципе и глумиться над ним можно совершенно безнаказанно»: «А очередной малолетний гадёныш насладится съёмкой происходящего на айфон и выкладыванием прикольного, по его извращённому мнению, видео в сеть».

Позднее Васильев пояснил свои слова: «Мой пост вызван <…> как раз несогласием с проявлениями продвигаемой на Западе извращённой системы защиты прав несовершеннолетних. Очень неприятно, что мои эмоциональные высказывания могут использоваться таким вот [негативным] образом. И особо отмечу, что вот такие публикации, умышленно отделяемые от внутреннего смысла, только вредят нам в поиске разумного компромисса между правами и обязанностями учителя. А в том, что эту золотую середину нам найти удастся, я ничуть не сомневаюсь! И, будучи внуком народного учителя России, сыном заслуженного учителя России и мужем почётного работника образования России, я в этом не сомневаюсь».

Ранее стало известно, что Следственный комитет проведёт проверку в Ново-Онохойской школе в посёлке Онохой, где учительница английского языка дала подзатыльник школьнику, мешавшему ей вести урок.