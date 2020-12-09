Москва, 9 декабря, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции открывает широкие просторы для злоупотребления этими полномочиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. Комментируя этот нашумевший законопроект, рассмотренный Госдумой в первом чтении, она отметила:

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«Данный законопроект не только значительно расширяет полномочия правоохранителей, но и открывает широкие просторы за злоупотребления этими полномочиями. В частности, возможностью проникновения практически в любое имущество граждан без получения судебной санкции могут воспользоваться с откровенно коррупционными целями.

Кроме того, законопроект содержит весьма оценочные критерии. Например, он позволяет сотруднику полиции применять оружие не только в случае, если задерживаемый пытается его выхватить, но и в ситуациях, когда действия последнего «могут быть расценены как угроза нападения».

Поэтому не думаю, что законопроект в этом виде встретит одобрение граждан. И не будет способствовать повышению доверия среди них к правоохранительным органам. Безусловно, растущая преступность требует усиления борьбы с ней, но это не должно происходить за счет ущемления прав законопослушных граждан».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о полномочиях полиции вскрывать автомобили, квартиры, дома, оцеплять территории, а также использовать оружие при угрозе нападения, принят Госдумой в первом чтении.

Комитет Госдумы по безопасности намерен доработать законопроект, отмечается необходимость корректировки его отдельных положений «с целью недопущения возможности нарушения конституционных прав и законных интересов законопослушных граждан».

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В том, что нет необходимости давать полиции сверхполномочия, уверен депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.

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