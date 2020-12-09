Хабаровский край, 16 сентября, 2003, 14:14 — ИА Регнум. Депутаты Гордумы одобрили муниципальную гарантию в размере 4 млн. $ на строительство в Хабаровске аквапарка. Такое решение парламентарии приняли 16 сентября на заседании Думы. Заказчиком строительства городского аквапарка выступает фирма "Теплотерм". Кредитовать проект согласились Росбанк (3 млн.$), Банк Москвы (2 млн.$) и банк Менатеп-Санкт-Петербург (1,7 млн.$).

Как сообщил ИСС "ХАБАРОВСК", положительные отзывы на строительство аквапарка в Хабаровске уже получены из Гарвардского университета и краевого правительства. Генеральным подрядчиком новостройки стало ЗАО "Артель старателей "Амур".

По прогнозам специалистов проект окупится за 3,5 года. В день аквапарк сможет принимать до 1200 посетителей. Он расположиться на берегу Амурской протоки, в районе дорожной развязки ул. Калинина-ул. Пионерская.