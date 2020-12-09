Москва, 9 декабря, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о гарантиях бывшим президентам РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Экс-президент РФ должен быть ограждён от нападок несогласных с ним по политическим или идеологическим мотивам. Такой порядок выступает гарантией от необоснованных преследований и признает значимость роли главы государства в системе публичной власти», — заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Прописывается, что президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-главы государства распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи (телефон), принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Одновременно порядок лишения экс-президента неприкосновенности приводится в соответствие с нормами Конституции. Процедура аналогична процедуре отрешения от должности действующего главы государства.

«Экс-президенту предоставляется невиданный иммунитет», — отметил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков и привел примеры. — «Экс-президент получает возможность красть коньяк в соседнем супермаркете, ездить по дорогам России на скорости 200 км/ч».