Киев, 9 декабря, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 9−10 декабря будет находиться с официальным визитом в Молдавии, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

Согласно источнику, запланировано, что во время визита Кулеба проведет встречи с избранной президентом Молдавии Майей Санду, а также главой МИД республики Аурелиу Чоко. Предполагается, что визит Кулебы подтвердит готовность Киева и Кишинева к полной перезагрузке двусторонних отношений.

«Стороны обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, развитие двустороннего экономического сотрудничества, укрепления региональной безопасности, усиления взаимодействия в рамках международных организаций», — сообщили в МИД.

ИА REGNUM напоминает, что накануне визита Кулеба в одном из интервью заявил, что события в Молдавии и вокруг нее всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины. Он подтвердил, что одной из ключевых тем визита будет возможный вывод российских миротворцев из Приднестровья, о необходимости чего уже заявила Санду.

Также отметим, что 7 декабря в МИД Украины приняли посла Молдавии и заявили, что официальный Киев поддерживает инициативу новоизбранного президента Молдавии по «скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона».