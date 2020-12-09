Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2020, 13:06 — ИА Регнум. В Ростовской области ко Дню Героев Отечества подготовлены конкурсы, выставки, познавательные беседы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 декабря.

Цитата из к/ф «Чистое небо». Реж. Григорий Чухрай. 1961. СССР Золотая Звезда Героя

Сотрудники дома культуры в Мартыновском районе проведут беседу «Герои Отечества — кто они?». В Зимовниковском районе в онлайн-формате состоятся конкурсы «Звезда» и «Память поколений». Запланирован также час истории «Гордимся славою героев».

ИА REGNUM напоминает, что День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря с 2007 года.