Тула, 9 декабря, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Вооружённое нападение на учебное заведение предотвратили в Туле сотрудники ФСБ России. Задержан подросток, сообщили 9 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Готовил вооруженное нападение местный житель 2002 года рождения, уточнили в ведомстве. У него изъяли обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, где были материалы о подобных преступлениях.

По статье о незаконном приобретении и хранении оружия возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.