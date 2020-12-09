Ярославль, 9 декабря, 2020, 12:48 — ИА Регнум. В Ярославле завершён ремонт в музыкальном училище имени Собинова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Работы велись с 2019 года в рамках нацпроекта «Культура» за счёт бюджетных средств, а также благодаря финансированию ПАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с Соглашением о сотрудничестве с Ярославской областью.

«Славнефть-ЯНОС» Концерт

В прошлом году, к 115-летнему юбилею Собиновского училища, был отремонтирован большой концертный зал, приобретены музыкальные инструменты, пополнена библиотека, появилось интерактивное оборудование. Годом ранее ЯНОС также оказал помощь образовательному учреждению, направив средства на покупку концертных роялей.

«Славнефть-ЯНОС» Малый концертный зал

В текущем году завершен ремонт малого концертного зала. Он был торжественно открыт 8 декабря. В честь окончания капитального ремонта учащиеся и педагоги организовали небольшой концерт и торжественную часть с участием приглашенных гостей.

«Хочется поздравить коллектив училища с успешным завершением всех работ, а всех любителей музыки — с появлением в нашей области еще одной концертной площадки, — отметил генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. — Мы рады, что наши социальные инвестиции, совместная работа с правительством Ярославской области приносят хорошие результаты».

«Славнефть-ЯНОС» Открытие концертного зала

Собиновское училище располагается в здании постройки 1842 года, бывшем главном доме усадьбы Холщевниковых. Работы велись с соблюдением всех требований, предъявляемых к объектам культурного наследия. По специальному заказу были выполнены новые оконные блоки, керамическая напольная плитка и деревянные элементы убранства. Ремонт осуществлялся под руководством и строгим контролем архитектора-реставратора.

Малый концертный зал наряду с большим — важная часть учебного заведения, позволяющий студентам полноценно готовиться к академическим концертам. Здесь проводятся мастер-классы и другие мероприятия с участием известных музыкантов межрегионального и мирового уровня.