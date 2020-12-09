Малоярославецкий район, Калужская область, 9 декабря, 2020, 13:12 — ИА Регнум. На 130-м километре трассы М3 «Украины» 8 декабря два дорожных рабочих, 39 и 20 лет, во время ременных работ попали под колёса автомобиля Toyota Corolla, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию УГИБДД по Калужской области.

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Водитель не справился с управлением, и автомобиль, врезавшийся в бетонный разделительный блок, отбросило на дорожных рабочих. Один из них был госпитализирован, второму медпомощь оказали в больнице и отпустили. Водитель не пострадал, хотя машина получила серьёзные повреждения.

Вечером того же дня на 87-м километре федеральной трассы М3 «Украины» в Боровском районе 66-летний мужчина, находясь за рулём внедорожника Suzuki Grand Vitara, также протаранил блок ограждения и затем травмировал 26-летнего дорожного рабочего.