Москва, 9 декабря, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от КПРФ настаивают на снятии с рассмотрения законопроекта о дистанционном обучении с повестки заседания, инициатива будет детально обсуждаться, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

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Инициатива вызвала широкий общественный резонанс и протесты, родительское сообщество выступило против, отметил депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ).

«Я готов снять его с рассмотрения. Никакой актуальности не существует», — заявил глава комитета Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») под аплодисменты депутатов.

Законопроектом уточняются полномочия Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.

«Мы не настаивали никогда на рассмотрении такого законопроекта. Комитет вынес его на заседание Совета Думы», — отметил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Подытоживая обсуждение, спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает не выносить законопроекты, которые нуждаются в качественной экспертной оценке и общественных обсуждениях, на пленарные заседания без скрупулезной работы профильных комитетов.

«Нам поступает огромное количество обращений с просьбой не рассматривать законопроект», — отметил Володин.

Он настаивает на обсуждении инициативы с родительским сообществом, учительским сообществом, специалистами-медиками.

Предполагается, что дистанционное обучение можно будет организовать не только по всей стране, но и в отдельном регионе, районе или муниципалитете. Режим дистанционного обучения будет возможен в условиях повышенной готовности, ЧС и иных форс-мажорных обстоятельств. Планировалось, что профильные министерства должны будут прописать регламент длительности уроков и выставления оценок в условиях онлайн-обучения.