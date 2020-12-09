Мишустин: наша цель – быстро вырастить масштабный сектор производств
Москва, 9 декабря, 2020, 12:06 — ИА Регнум. В России за короткое время нужно вырастить масштабный сектор конкурентоспособных производств. Об этом 9 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России».
Иван Шилов ИА REGNUM
Правительственного оптимизма для возрождения промышленности маловато
«Наша цель — в очень короткие сроки вырастить в промышленности и сельском хозяйстве масштабный сектор конкурентоспособных производств», — сказал он.
По словам Мишустина, для этого нужно создать для бизнеса комфортные условия.