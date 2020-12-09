Москва, 9 декабря, 2020, 12:06 — ИА Регнум. В России за короткое время нужно вырастить масштабный сектор конкурентоспособных производств. Об этом 9 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России».

Иван Шилов ИА REGNUM Правительственного оптимизма для возрождения промышленности маловато

«Наша цель — в очень короткие сроки вырастить в промышленности и сельском хозяйстве масштабный сектор конкурентоспособных производств», — сказал он.

По словам Мишустина, для этого нужно создать для бизнеса комфортные условия.