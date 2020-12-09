Спецпредставитель Трампа назвал обязательное условие для продления СНВ-3
Вашингтон, 9 декабря, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией может быть продлён, однако минимальным условием для этого являются заморозка арсенала всех ядерных боеголовок и выработка соответствующего режима проверки. Об этом в статье для Национального института публичной политики заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
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Он подчеркнул, что любое соглашение, которое не будет включать все боеголовки, необходимо рассматривать как полностью провальное. Биллингсли добавил, что именно поэтому эффективная проверка является основополагающим принципом контроля над вооружениями.
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Также спецпредставитель считает, что договорённость в данной сфере должна также включать Китай.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что на сегодняшний день Россия и США практически подошли к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на один год.