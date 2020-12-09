Москва, 9 декабря, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Российские товары способны конкурировать на мировых рынках. Об этом 9 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России».

Government.ru Михаил Мишустин принял участие в работе Международного экспортного форума «Сделано в России — 2020»

«В нашей стране производятся товары, которые могут и должны конкурировать на мировых рынках. Некоторые из них не имеют аналогов, правительство видит свою задачу, чтобы увеличить долю российской продукции во внешней торговле», — заявил глава правительства, выступая перед участниками форума.

Он заявил о необходимости создания нового инструментария для продвижения отечественной продукции за рубежом.