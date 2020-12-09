Санкт-Петербург, 9 декабря, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 9 декабря утвердило поправки в федеральный законопроект о реновации, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего ЗакС выдвинул 12 поправок.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Петербургские депутаты предлагают четко прописать в законе необходимость проведения публичных слушаний и включить в перечень обязательных документов протоколы общих собраний жильцов многоквартирных домов, обеспечить условия, при которых в программу реновации будут включаться только аварийные дома, и внести в закон требование о компенсации владельцу рыночной стоимости жилья, которая не может быть ниже кадастровой.

«Принципиальнейший вопрос, который является миссией Санкт-Петербурга, — это исключение даже из потенциальных участков, на которые могут распространяться программы реновации, не только территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, но и территории исторического центра и исторических зданий», — сказала руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева.

По ее словам, отсутствие защиты исторических зданий, у которых, в отличие от объектов культурного наследия, нет федерального статуса и защиты от сноса, было «самым страшным» в законе о реновации.

«Исторические здания — это наше собственное, исключительно региональное законодательство. Нигде в федеральном законодательстве нет понятия исторического здания. Нигде, кроме нашего 820-го закона, нет запрета на снос исторических зданий», — напомнила Дмитриева.

Она призвала представителей всех субъектов РФ поддержать эту поправку петербургского ЗакСа, иначе «все их деревянные исторические центры Томска, Омска, Казани, Астрахани пойдут под снос».

«Потому что там статус объектов культурного наследия — один на двадцать, а всё остальное — это исторические здания вполне себе ветхие, вполне подчиняющиеся этому закону. Поэтому наша поправка — это спасение всего исторического наследия по всей стране», — подчеркнула Дмитриева.

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Напомним, петербургская программа реновации провалилась: за прошедшие десять лет по ней должны были расселить 150 тыс. петербуржцев, а расселили только 1,5 тыс. семей из-за недостаточного бюджетного финансирования и субсидирования инвесторов. Депутат ЗакСа от «Справедливой России» Алексей Ковалев заявлял, что программа превратится в уплотнительную застройку, так как иначе невыгодна инвестору, и призывал в связи с этим закрыть ее.

ЗакС Петербурга ранее направлял комплексный законопроект по реновации в Госдуму, но до стадии рассмотрения он так и не дошел. Поэтому депутаты решили внести поправки в тот проект, который Дума рассматривает, чтобы отразить региональные особенности.