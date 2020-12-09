Кострома, 9 декабря, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Руководитель управления Роспотребнадзора по Костромской области Александр Кокоулин рекомендовал детским садам и школам не приглашать на праздники аниматоров в образах Деда Мороза и Снегурочки. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Фильм «Морозко», 1964 Дед Мороз

«Наша позиция — в этом году необходимо все мероприятия проводить внутри одной группы или одного класса без привлечения приглашенных Дедов Морозов и Снегурочек», — сказал санитарный врач.

Позицию Роспотребнадзора поддержал губернатор Сергей Ситников. Он поручил главам городов и районов «проработать» этот вопрос с учебными заведениями.

«Поддерживаю главного санитарного врача, что на таких мероприятиях посторонних лиц в учебных заведениях быть не должно. Всем хочется праздника, но сегодня лучше принять меры предосторожности, чем потом лечиться», — отметил глава региона.

Отметим, что соответствующий документ по итогам заседания ещё не опубликован на сайте областной администрации. О чём конкретно идёт речь — о рекомендации или прямом запрете, предусмотрены ли штрафные санкции за несоблюдение правил, пока неизвестно.