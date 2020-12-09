Ярославль, 9 декабря, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Жители Ярославля высказывают недовольство проектом новой транспортной схемы города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне проект был опубликован на сайте «Яргортранса». Он предполагает отмену ряда маршрутов и введение новых. Жители города стали изучать схему и обнаружили, что она заставляет передвигаться по городу с пересадками. Там где раньше можно было доехать на одном маршрутном такси, теперь нужно будет использовать два автобусных маршрута.

«Очень мало транзитных маршрутов через весь город, нас заставляют пересаживаться в центре, как в Советские времена. Давайте сделаем транспорт для людей, а не для прибыли», — написал в группе «Общественный транспорт Ярославля» Максим Светлов.

Дискуссии вызвало и введение маршрутов внутри районов, например, от Нижнего посёлка до Твериц или внутри Дзержинского района. Ярославцы выражают сомнения, что они будут востребованы и опять же подозревают, что власти так хотят побудить жителей ездить и платить больше.

Сторонники изменений парируют тем, что после отмены большинства маршруток пассажиры смогут воспользоваться единым проездным билетом, и, следовательно, сэкономить.

«Зачем платить дважды, если можно купить проездной (который теперь будет действовать почти везде, а не на половине транспорта)? Да и пересадки бесплатные обещают вроде как», — пишет в группе «Общественный транспорт Ярославля» Михаил Костров.

Городские власти обещают, что схема будет скорректирована с учётом мнения людей. Большинство новшеств планируется ввести с лета 2021 года.