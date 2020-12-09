Оренбург, 9 декабря, 2020, 10:48 — ИА Регнум. В Оренбурге на площади им. В.И. Ленина начали заливать каток, сообщает 9 декабря пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга В Оренбурге заливают олимпийский каток

Согласно планам муниципальной власти, центральная площадь должна стать в зимой 2020/2021 года точной притяжения горожан. Смонтирована коробка олимпийского катка размером 60 на 30 метров, установят трибуны и лавочки, будет организован пункт проката коньков.

Ранее глава города Владимир Ильиных заявил, что в 2020 году уровень новогоднего убранства в Оренбурге поднят до очень высокого уровня, выделяются значительные финансовые суммы для создания потрясающего новогоднего оформления муниципалитета.

По данным администрации, при подготовке к предстоящему празднику Оренбург использует опыт крупных российских городов, их концепции праздничного оформления. Кроме олимпийского катка, на площади им. Ленина появится сцена, елочный лес, маркет еды с торговыми домиками, высокотехнологичная горка-аттракцион высотой шесть метров и длиной 60 метров.