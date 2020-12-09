Красноярск, 9 декабря, 2020, 09:34 — ИА Регнум. За неделю с 30 ноября по 7 декабря в ряде регионов Сибирского федерального округа (СФО) взлетели в цене куриные яйца.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на продукты

Как сообщили ИА REGNUM 9 декабря в Красноярскстате, в Красноярском крае за указанный период куриные яйца подорожали на 3,75% (с 67,82 до 70,36 рубля за десяток), в Хакасии — на 5,21% (с 69,54 до 73,16 рубля), в Туве — на 3,54% (с 67,82 до 70,22 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, куриные яйца также выросли в цене в Новосибирской области.

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